一名女性自由潛水客22日下午於鵝鑾鼻海域潛水後失聯，所幸被當地民間救難協會發現她體力不支趴臥於礁岩，最終平安將人帶回岸邊。（海巡署提供／林和生屏東傳真）

一名女性自由潛水客22日下午於鵝鑾鼻海域潛水後失聯，所幸被當地民間救難協會發現她體力不支趴臥於礁岩，最終平安將人帶回岸邊。（海巡署提供／林和生屏東傳真）

一群自由潛水民眾今天（22日）下午於墾丁海域潛水，當友人陸續上岸後才發現其中一名女子失聯，眾人急忙報案，所幸在海巡人員及當地民間救難協會協助搜尋，發現失蹤女潛客體力不支趴臥於礁岩，最終平安將人帶回岸邊。

第六岸巡隊表示，鵝鑾鼻安檢所22日下午3時許接獲民眾報案表示，於鵝鑾鼻至砂島周邊海域，有1名女性潛水客疑似失聯。報案的周姓潛水客說，當時與其他3名友人共同於砂島海域從事潛水活動，上岸後卻未發現同行女性潛水客。

海巡單位接獲報案後隨即指揮第六岸巡隊及第十四海巡隊，派遣人員及海巡艇出動救援，同時就近通報屏東縣消防隊及民間救難協會前往；救援人員抵達現場立即由北向南分組實施岸際、沿海擴大搜尋。

最終於入夜前由民間威鯨救難協會駕駛水上摩托車，於台灣最南點地標距岸200公尺處，發現失蹤女潛客疑似體力不支趴臥於礁岩急需待援，救難人員隨即將她載回鵝鑾鼻漁港；現場消防救護人員初步檢視，女潛客意識清楚無明顯外傷，僅受到驚嚇，經短暫休息後表示無須就醫，並對救援人員表達感謝。