普立茲獎得主阮越清（Viet Thanh Nguyen）今天表示，在他表達對巴勒斯坦人的支持後，紐約市一個猶太組織取消了他原定昨天主持的一項閱讀活動，沒有解釋原因。

路透社等媒體報導，阮越清19日曾在社群媒體Instagram貼文指出，他簽署了一封連署公開信，譴責以色列針對加薩走廊（Gaza Strip）巴勒斯坦人的「無差別暴力行徑」 。

阮越清是越裔美籍教授暨作家，他的小說「同情者」（The Sympathizer）曾榮獲2016年普立茲小說獎（Pulitzer Prize for Fiction）。

他原定昨天晚間8時在紐約市曼哈頓92街Y（92nd Street Y，又稱92NY）文學中心為「克里斯多福萊特夫特沃克閱讀系列」（Christopher Lightfoot Walker Reading Series）主持一項閱讀活動。

阮越清在Instagram寫道，他在當天下午3時得知，這場活動已被92NY文學中心取消。據報導，該中心在其網站自詡為「一個自豪的猶太組織」。

他寫說：「他們的說詞是『延期』，但沒有解釋原因，沒有提出其他日期，而且從來沒有問過我。所以，實際上就是取消了。」

92NY文學中心發言人在給路透社的聲明中，證實延後了該場活動，理由是阮越清對以色列的立場，以及他對巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）好戰分子10月7日攻擊以色列且持續挾持人質的看法 。

該發言人指出「由於這名受邀作者對以色列的公開評論及此刻情況，我們認為負責任的行動方針是延遲那場活動，同時我們也需要一些時間，來確定如何最佳運用我們的平台及支持整個92NY社群。」（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1121022