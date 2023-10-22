立陶宛國會議長希米利特今天率團訪台，總統府表示，這是繼今年8月之後，立陶宛國會再度派訪問團來台，且是由議長親自率團。蔡英文總統明天將設宴款待訪團，並就印太區域安全、台立經貿合作等議題交換意見，期盼能深化雙方在各領域的夥伴關係，並持續拓展台歐之間更多元的合作交流。

總統府發言人林聿禪表示，希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）率領的國會訪團今天抵台，展開至10月25日、為期4天的訪問行程，總統府對此表達誠摯歡迎，蔡英文總統也將於明（23）日午間，於總統府設宴款待訪問團，並就印太區域安全、台立經貿合作等議題深入交換意見。

此次訪團成員還包括：立陶宛財政部政務次長瑪維契娜（Vaida Markevičienė）、議長辦公室主任斐夏卡斯（Lukas Kornelijus Vaičiakas）、議長首席外交顧問卡辛斯卡大使（Rolandas Kačinskas）、國會國際關係處處長兼代理禮賓處處長祝凱蒂（Snieguolė Žiūkaitė）、財政部金融市場政策司司長瑪契琉（Vilma Mačerauskienė）等政府官員，以及立陶宛企業及商業協會等成員。

林聿禪指出，希米利特在國際場域堅定支持台灣，為台灣大力發聲，是我國在歐洲的堅實友人。此為希米利特首度拜訪台灣，這也是繼今年1月立陶宛國會「國安及國防事務議員訪問團」來訪，以及今年8月立陶宛國會外交委員會主席帕季格與愛沙尼亞及拉脫維亞外委會主席共同組團來訪後，立陶宛國會再度派訪問團來台，且由國會議長親自率團訪問。

她說，台灣與立陶宛彼此互為國際上共享民主、自由等普世價值的合作夥伴，疫情期間立陶宛兩度宣布捐贈台灣疫苗，協助台灣度過難關，這份橫跨亞歐兩洲的溫暖友誼，也是全球民主夥伴間「善的循環」的良善典範。

總統府期盼透過此次面對面交流，持續深化雙方在各領域的夥伴關係，並持續拓展台歐之間更多元的合作交流，共同攜手打造更安全、更具韌性的全球民主網絡。