爭奪最後一張季後賽門票只差最後一步，樂天桃猿雖然一度被對手單局攻下6分逆轉，「暴力猿」在5局也攻下4分還以顏色並把領先要回，終場以11比9擊敗中信兄弟，確定將與統一獅在季後挑戰賽碰頭，也讓「黃衫軍」3連霸提前夢碎。

面對兄弟先發投手艾士特，桃猿前2局就攻下4分，雖然先發投手陳克羿在3局也出現亂流，讓兄弟一口氣猛攻6分逆轉，5局下桃猿攻勢再起，梁家榮、林泓育連續安打，陳俊秀短打造成艾士特傳三壘發生失誤，單局攻下4分逆轉，6局下再添2分擴大領先優勢。

桃猿搶下最後一張季後賽門票，將碰上奪得上半季冠軍的統一獅，兩隊將進行4戰3勝制（獅隊先握有1勝）的季後挑戰賽，系列賽預計將從28日開打、進行4連戰，獅隊握有3場主場優勢，地點將是台南、桃園、台南、台南。

艾士特僅投4.2局用99球，投出5次三振、3保送，被敲10支安打、失8分（6責失），兄弟也無緣繼續上演「奇蹟野球」，吞下這一敗確定與季後賽擦身，挑戰3連霸也提前夢碎。