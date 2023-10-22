民進黨總統參選人賴清德與屏南立委參選人徐富癸(中)聯合競選總部22日正式成立，造勢現場滿滿出席者出席力挺。(林和生攝)

民進黨總統參選人賴清德（前排中）22日晚間南下屏東大仁科大，為黨籍立委參選人鍾佳濱（前排右三）造勢站台。（林和生攝）

爭取立委連任的鍾佳濱表示，二次總統大選，台南人都以最高的支持率力挺屏東女兒蔡英文，這次換台南人的賴清德選總統，屏東人也應該拼一口氣，衝高得票率。(林和生攝)

民進黨總統參選人賴清德3個月來第4次南下屏東，22日下午分別為屏南及屏北黨立委參選人徐富癸與鍾佳濱拉抬造勢，賴清德表示，屏東是蔡英文總統的故鄉，一定不能漏氣，盼選民力挺、從屏東贏到台北。

賴清德與徐富癸聯合競選總部正式成立，東港東隆宮前擠滿支持者，在眾人簇擁下上台，賴清德表示，有一次他和徐富癸深談，對方講了非常廣的藍圖，他笑說，「你這個可以選縣長喔」，賴特別提到了他提出的交通建設，包括加速落實屏南快速道路、恆春觀光鐵道、枋寮車站大平台計畫、捷運延伸東港新園林邊、高鐵南延快點來。

他說，這樣已經夠專業要來升任立委，拜託大家為屏東栽培一個好的人才，讓屏東繼續發展。

前後任屏東縣長潘孟安、周春米先後為徐富癸及太太披上參選人彩帶，現場畫面感動溫馨；前縣長曹啟鴻更贈送「清廉」二字的字畫，要求他絕不瀆職、絕不收賄、絕不辜負鄉親的期待。徐說，這條彩帶對他意義非凡，除了身分的轉換，也背負鄉親期待。

賴清德接著來到屏東大仁科大為立委鍾佳濱站台，鍾佳濱喊話，近2次總統大選，台南人都以最高支持率力挺屏東女兒蔡英文，這次換台南人賴清德選總統，屏東人也應該衝高得票率支持賴清德。

賴清德則說，蔡英文總統的故鄉一定不能漏氣，蔡總統領導的民進黨政府堅持一年用1200億來照顧孩子，長照2.0也做得很好，總體經濟進步和稅收增加，這都是過去不曾有的。屏東的女兒創造這麼好的成績給台灣，明年選舉一定不能讓她漏氣！