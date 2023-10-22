國民黨總統參選人侯友宜今晚參加板橋雲林同鄉會理事長交接儀式 ，板橋雲林同鄉會理事長楊三雄、新北市雲林同鄉會總會理事長邱識琪高呼「未來的總統侯友宜」，盼侯友宜高票當選總統。侯友宜說，他到雲林很多鄉親反映老農津貼、老人健保、缺工等問題，他提出很多政見都受到肯定，民進黨政府都在跟進「侯總統政見」，未來他會當人民的總統，顧好國家安全、為人民服務。

侯友宜表示，新北市就是台灣的縮影，把新北做好就可以把全台灣做好，目前國家安全面臨很大的挑戰，這幾天媒體都在報導，烏克蘭與俄羅斯、以色列與巴勒斯坦相繼發生戰爭，美國總統拜登政府要軍事援助，其中還提到台灣，代表美國人也認為台灣是世界危險的地方。

侯友宜指出，總統要負起兩岸、外交、國防的重責，總統無法做到國家安全，內政就無法推行，目前兩岸沒有對話交流，美國人也清楚表態不支持台獨，這次的大選就是戰爭與和平，請大家選擇一輩子保家衛國的侯友宜，讓台灣可以永續繁榮安定。

侯友宜強調，現在執政黨有很多貪污弊案，未來當選總統會把弊案查清楚、還給人民清廉的政府。此外，他到雲林聽到很多鄉親的聲音，因此提出老農津貼逐年調高至1萬元、65歲以上老人健保排富免費，也會建置農業缺工人力平台，為民眾解決問題，請大家支持南部子弟當選總統、為人民服務。