天氣轉涼，登革熱疫情未見趨緩，台中市今（22日）獲報新增3例登革熱NS1快篩陽個案，分別是2名70多歲男性及1名30歲女性；其中1名70歲男姓深居簡出，未有疫區旅遊及接觸史，同住家人也無異樣，目前衛生局將擴大疫調，就怕另有不明群聚感染。

台中市登革熱1日爆新增3例，疫調發現1例70多歲獨居男性，居住於南屯區，每周定期往返雲林及台中，10月10日至11日至雲林農作，16日起陸續出現頭暈、全身痠痛、食慾不振等症狀， 21日因症狀持續就醫後，採檢登革熱快篩NS1陽性。

另1例七十多歲男性則居住在北屯區，因有心臟血管疾病，10月13日及16日分別出現發燒，就醫後採檢有白血球下降情形，經醫師評估採檢NS1快篩陽性，檢體已送中央實驗室檢驗中，由於個案多於住家，同住親友1人無不適症狀，潛伏期間除至台中市南區外，並無登革熱流行地區活動史，衛生單位將進行居住地及活動地擴大疫調，並評估採檢，以釐清感染源。

另1例為30多歲女性，居住地及工作地皆於北屯區，10月7日至9日曾返回屏東老家，16日起出現發燒、耳鳴、倦怠、全身不適症狀，經就醫後未改善，20日因身上出現紅疹，至醫院就醫採檢NS1陽性，3名家人無不適症狀，將持續健康關懷。

衛生局接獲通報後已通知民眾居住地、工作所在地及活動地的北屯區、南屯區及南區區公所召開登革熱區級中心會議，衛生局也將擴大疫調並評估採檢，釐清感染源。