以色列時報(Times of Israel)報道，哈瑪斯重要領導人葉海亞•辛瓦爾 (Yahya Sinwar)是10月7日的恐怖襲擊策劃者之一，然而他在蹲以色列監獄時，曾經保外就醫治療嚴重的腦瘤，如今竟恩將仇報，簡直不可理喻。

以色列前監獄長奧里特•阿達托(Orit Adato) 表示，辛瓦爾曾在1988年策畫好幾起針對以色列的恐怖活動，他綁架和謀殺兩名以色列士兵，之後遭到逮捕，被判了多次無期徒刑。後來在關押期間，感覺身體不適而保外就醫，確知是罹患腦瘤，後以色列醫生對他進行的手術，辛瓦爾倖免於難。

然而他在2011 年被釋放之後，又重新加入哈瑪斯，並且一直是最激進的反以色列主張者。

阿達托表示，他一直都很反感巴勒斯坦囚犯稱「以色列監獄中關押條件不人道」的說法，他說「辛瓦爾獲得什麼樣的照顧?那是他今天還活著的唯一原因。」

她說：「他們總說說自己沒有得到很好的治療，我會請你和其他人打電話給辛瓦爾問一問。他現在還活著，就因為我們醫生挽救了他的生命的。」

以色列記者阿維•伊薩查洛夫(Avi Issacharoff)說，辛瓦爾一直布劇烈疼痛的毛病，在2006年左右接受了開腦手術，當時他非常驚慌失措，擔心自己無法活著離開手術枱。

歐洲外交關係智庫稱，辛瓦爾在以色列的監獄裡渡過24年，到了2011年，以色列與哈瑪斯達成戰俘交換，以色列用他換回士兵吉拉德•沙利特（Gilad Shalit）。因為關的太久，他甚至學會了希伯來語，能看的懂以色列圖書與報紙。

報告補充說，他被認為是將哈瑪斯政治局與其武裝派系艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）聯繫起來的關鍵人物之一。

以色列軍隊前情報官員邁克‧米爾施泰(Michael Milshtein)告訴媒體：「我認為這次襲擊的真正主謀，就是辛瓦爾，他知道以色列人行事風格、如何思考以及如何回應。」

根據《以色列時報》報道，加薩境外的安全消息人士認為，哈瑪斯卡薩姆旅的指揮官德伊夫(Mohammed Deif)和辛瓦爾，目前都躲藏在加薩的地下隧道中，這種隧道四通八達，就是為了抵禦以色列的猛烈轟炸而建造的。

根據《經濟學人》報道，在 20 世紀 80 年代，辛瓦爾的工作是殺害與以色列合作的加薩人。到了2015年，美國國務院將他列為恐怖分子。