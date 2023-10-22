中信兄弟22日以9比11不敵樂天桃猿，背水一戰沒有發生奇蹟，無緣季後賽也確定挑戰3連霸提前夢碎，今年季中上任的總教練彭政閔感謝所有教練團、球員、工作人員整季努力，他也將敗責一肩扛，「在整個球季結束後，我會把該做工作做完，為今年沒有打進季後賽負起責任。」

兄弟在季中更換總教練，彭政閔接替林威助執掌「黃衫軍」兵符，在無緣上、下半季冠軍後，想要打進季後賽只剩全年戰績一條路，雖然與桃猿這4連戰贏了前2場，但昨天跟今天都吞敗，確定由桃猿拿下最後一張季後賽門票。

挑戰3連霸提前夢碎，彭政閔對結果做出總結，他語氣沈重的說：「這個球季所有球員、教練、工作人員都辛苦了，大家都很努力想要贏下每一場比賽，沒打進季後賽是我一個人的問題，沒辦法打進季後賽我會負起全責，這是我一個人的責任。」

結束這場關鍵之役後，兄弟還剩明天與統一獅的比賽，恰總繼續說：「在球季整個結束後，我會把我該做的工作做完，為今年沒有打進季後賽負起責任，所有球員都辛苦了。」