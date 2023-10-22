餐廳行銷的免費策略，卻「害」一群員工慘遭公司懲處？據多家陸媒報導，大陸AI語音龍頭科大訊飛日前在內部網路發布聲明，將對提前離開工作崗位，到公司附近餐廳排隊的員工，處以考核被降至C以下的懲罰。消息傳出後引起大陸網友熱議，有人吐槽，這是給餐廳做免費宣傳，也有不少人在問，「到底好不好吃？」

科大訊飛的聲明內容顯示，10月8日快餐店「老鄉雞」推出免費午餐活動，結果10點30分在科大訊飛A4美食街的老鄉雞餐廳門口就有員工開始排隊，到了11點多，排隊人數已達百餘人，而且排隊的人還在持續增加。

據科大訊飛的規定，午餐及休息時間為中午12點至下午1點。排隊的員工在距離午餐時間1個小時以上就離開工作崗位，顯然已經違反相關規定，「屬主觀消極怠工行爲」，因此公司快速開罰，正職員工除了書面警告，當季度績效考核結果還不得高於C，對於外包員工，則會與與相應外包公司溝通，視嚴重程度作警告或人員汰換等處理。

據東方財富choice數據顯示，截至2022年底，科大訊飛的員工總數為1.5萬人，近3年員工人均薪酬呈現增長趨勢，去年達31.29萬元人民幣（約新台幣140萬元）。

有大陸網友感嘆，為了原本20元人民幣（約新台幣90元）的一頓免費午餐遭到公司懲處，實在划不來，還有人提出「陰謀論」，質疑是不是科大訊飛的業績不行了，而且多達百餘人的排隊狀況，是否意味著公司員工已經習慣了「摸魚」。