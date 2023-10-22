根據《美麗島電子報》22日搶先曝光的2024最新總統大選民調，在三腳督戰局，民進黨賴清德36％、國民黨侯友宜23.7％、民眾黨柯文哲22.6％；若在四腳督的情況下，賴清德33.4％、侯友宜21.1％、柯文哲18.5％、鴻海創辦人郭台銘7.4％。媒體人吳子嘉指出，在四腳督的情況下，賴清德的民調一路向下滑，在野3人的支持度加起來則達47%。

吳子嘉22日在《董事長開講》節目中分析表示，《美麗島電子報》公布的是這禮拜的民調，份數達2000份。 三腳督戰局，侯友宜、柯文哲還是呈現麻花狀態，侯贏柯1.1個百分點。 非綠的支持度總合為46.3%，贏賴清德10個百分點 。有網友認為，年輕人可能就不投票，他同意，藍白1+1有可能小於2，可是仍有10%的空間可以扣掉，年輕票有10%嗎？所以藍軍的餅還是大於綠軍的餅 。

吳子嘉更點出，在四腳督的情況下，賴清德的民調一路向下滑，在野3人的支持度加起來則達47%，若加上瀨清德的支持度(33.4％) ，為80.4%；裡面有5%到10%是未表態 ，未表態中有可能是屬於綠軍 ，因為綠軍比較保留，因此，他認為雙方旗鼓相當，但非綠佔優勢。非綠的支持度總加可贏13%到14%左右，這也就是為何要藍白合的主要原因。

媒體人張禹宣表示，最重要是趨勢的問題，非綠支持度大於賴清德，但仔細觀察，何時非綠的支持度總數開始超越賴清德，過去《美麗島電子報》還有一個數據，侯、柯加起來還輸賴清德，如今已翻轉，加起來贏賴清德10個百分點。

張禹宣認為，藍白合愈往中間走，原本不表態的，也加入戰局，因此他認為，這只是個過程，隨著藍白合愈往後段走，若愈來愈順利，非綠支持度的總數會愈來愈高，至於天花板，是有可能贏賴清德20個百分點。