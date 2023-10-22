樂天桃猿22日靠著馬傑森個人貢獻4打點，以11比9擊敗中信兄弟，搶下最後一張季後賽門票，也粉碎「黃衫軍」挑戰3連霸夢，總教練曾豪駒賽後先讚兄弟是可敬對手，更誇讚自家球員表現，讓球隊有季後賽機會。

桃猿前2局就攻下4分，3局上卻被兄弟猛攻12人次、攻下6分逆轉，5局下桃猿攻勢再起，梁家榮、林泓育連續安打後，陳俊秀執行短打戰術讓兄弟先發投手艾士特傳三壘發生暴傳，成為桃猿單局攻下4分最大關鍵。

「那時候有跟俊秀聊一下，他說他可以點，最幸運的是投手發生暴傳，這是個轉機，讓我們有大局的機會。」曾豪駒認為，最後這4場與兄弟的例行賽堪比去年「台灣大賽」張力，「去年我們在總冠軍賽被橫掃，這次前2戰結果也不如預期，但球員在最後2場撐下來，季後賽也會繼續加油。」

接下來4戰3勝制的季後挑戰將從28日展開4連戰，奪得上半季冠軍的統一獅先握有1勝並有第1、3、4場主場優勢。桃猿接下來還剩2場與富邦悍將的比賽，曾總表示，除了還有爭奪個人獎的球員會繼續上場外，一些征戰整年的球員會讓他們休兵，為季後賽做準備。