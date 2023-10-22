為解決中國半導體人才不足的窘境，近年來中國一直在相關領域重金挖角，尤其是從外資企業離職的各級主管。據美媒報導，最近中外合資的中國最大半導體矽智財（IP）大廠安謀中國（Arm China）的多位離職員工，全數被深圳政府所屬的晶片設計新創公司高薪籠絡，其中的晶片高級工程師年薪最高達110萬元人民幣（約合台幣467萬元）。不過台灣半導體業資深產業顧問表示，重金挖角在其他產業或許管用，在晶片產業上效果很有限。

《美國之音》報導說，安謀中國幾位高階主管離職後，協助深圳市政府籌組博瑞晶芯晶片設計公司。離職員工包括研發主管、區域銷售主管和一名政府關係的員工，該名政府關係的前員工現在是博瑞晶芯的執行長（CEO）。博瑞晶芯的註冊資本額從原先的4500萬元人民幣增至80億元人民幣（約合台幣340億元）。

報導說，這間成立2年半的公司獲得深圳政府的支持，目標是籌集資金和招募工程師。該公司的核心團隊來自知名晶片設計公司，平均擁有20年的工作經驗，高級工程師年薪可高達110萬元人民幣。

安謀中國是日本軟銀旗下的英國晶片科技公司安謀（Arm）於2018年在中國成立的合資公司，中資持股51%，Arm持股49%。安謀2023財年的26.8億美元的營收中，有24.5%來自中國市場，佔了將近1/4。

台灣資深產業顧問陳子昂表示，安謀科技的離職員工在中國地方政府的支持下成立新創晶片設計公司並非高科技產業的標準做法，因為中國一向比較喜歡扶持本土的新創企業，這次中國地方政府之所以會通過外商離職員工來成立晶片新創公司，最主要就是因為中國發展晶片產業過程不順利，而安謀又是全世界做晶片IC設計架構首屈一指的公司，因此用挖角的方式比較能快速地發展IC設計能力。

陳子昂表示，半導體產業除了需要錢，也需要人才，中國最喜歡的方式就是高薪挖角。隨著美中晶片戰越打越烈，中國挖角台灣資深工程師的薪水也跟著水漲船高。從前是台灣薪水的5倍，現在則是翻了數十倍。「就我們側面了解，針對一些資深的工程師，已經喊到台灣薪水的10倍到20倍，那有沒有成功案例？有。」

不過，其他領域或許能高薪挖角成功，但半導體製造有它的局限性，因為半導體工序複雜，一個12吋晶圓廠動不動就要將近2000個工程師，中國就算挖走50個工程師，那已經是不得了的事情了，但是對2000個工程師而言，還是起不了作用。這就是為什麼中國高薪挖角，但半導體卻還是做得這麼辛苦最主要因素之一。

台灣亞太區域發展暨治理學會首席經濟學家邱志昌表示，中國過去吸引人才比較容易，在晶片戰之後變得比較困難，因為一般高科技公司都會跟離職員工簽有「競業條款」或是「旋轉門條款」，這也使得中國在人才具備的技術與層級上更加精挑細選。也因此，不管是深圳政府還是新創公司，都必須特別部門專門為他們挖角過來的人解決相關法律問題。