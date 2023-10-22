前幾年真理褲爆紅，不只女生愛穿，在男生之間的討論度也很高，但網友卻發現，近期瑜珈褲的討論度反而較高，好奇問「真理褲跟瑜珈褲484死亡交叉惹」，結果引起兩派網友互戰。

鄉民「ahw12000」今（22）日在PTT八卦板表示，雖然近期瑜珈褲的討論度明顯比真理褲還要高，但他還是認為女生穿真理褲比較安定一點，至少不像瑜珈褲很容易就被別人看到屁股線條或是駱駝蹄，而若是漂亮的女生不管怎麼穿都很好看，「真理褲跟瑜珈褲484死亡交叉惹？黃金交叉跟死亡交叉差在哪裡？我有用錯嗎？」

真理褲與瑜珈褲之爭瞬間引起網友討論，不少人喊「我喜歡追求真理」、「真理褲才頂」、「一個世代的殞落」、「醜大屁股才穿瑜珈褲修飾」、「體育課看很多瑜珈褲配超扁屁股」、「真理褲可以看腿，瑜珈褲可以看到啥？」

不過也有許多人力挺瑜珈褲，說「投瑜珈褲一票」、「真理褲很吃身材，瑜珈褲胖妹也能穿」、「真理褲就是短褲」、「瑜珈褲能修飾腿型，皮膚不好也能穿」、「我個人偏愛瑜珈褲，身材勻稱的女生穿起來真的很讚」。