國內旅遊近期因高額費用，連學生畢旅費用也被拿出來討論，不少民眾開始思考，是否出國玩會比在台灣便宜，今天（22日）有網友PO文，原本想周末到台北旅遊，上網查青年旅舍，竟有破萬的驚人價格，不禁感嘆還是出國好了。網友留言表示，用其他網頁系統訂房，價格就很便宜，可能是這個訂房網故意輸入高價格，不願下架房間才會這樣。

原PO今天在臉書社團「爆怨公社」發文表示，週末想去台北走走，但看到青旅的2床位要1萬5千多元，想一想還是出國好了。原PO直言：「到底有誰願意睡兩個床位就要花一萬多啦！」

網友在臉書社團抱怨。（翻攝臉書爆怨公社）

貼文PO出引發討論，但有不少網友留言表示：「睡網咖就好」、「應該是標錯價錢啦」、「都已經優惠打7折了，不然還想多便宜？」、「這就是床位已滿，讓你別訂了。」、「一萬六，而且是每個房型都是，太誇張了」、「這個是沒房，但掛高價求曝光的」、「好便宜喔～便宜到我還是出國好了」。