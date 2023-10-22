第58屆電視金鐘獎典禮昨晚順利落幕，米可白以《牛車來去》獲得「戲劇節目女配角獎」，總統參選人侯友宜今（22）日也祝賀，沒想到兩人緣分竟來自於一場「美麗錯誤」。

米可白得獎，侯友宜透過臉書發文「恭喜錢錢……的媽媽米可白，敲響金鐘」，侯友宜說「米可白的故事，其實也是每位追求夢想的人，勵志的寫照，或許夢想會被嘲笑，也許目標有點遙遠，但只要有心就有力，有志者事竟成！」。

米可白奪金鐘獎，侯友宜發文祝賀。（圖／翻攝自侯友宜 臉書）

2021年12月米可白帶著愛犬錢錢出席寵物音樂派對活動，也因此與侯友宜牽起緣分。平時忙於政事的侯友宜對演藝圈不熟悉，當時主持人向他介紹米可到場支持活動，侯友宜竟對著米可白的愛犬錢錢狂喊「米可白」，米可白當場笑翻糾正「牠不是米可白，我才是米可白」，侯友宜反應過來後也瞬間笑倒。

隨後米可白也將這段影片PO上網，直呼「太可愛了～侯市長好趣味，以後錢錢要改名叫『米可白』～我要改名叫『錢錢』」，逗趣畫面吸引大批網友圍觀。