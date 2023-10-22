數十個阿拉伯、歐洲、非洲等國領袖、外交部長與資深官員齊聚開羅，試圖為以巴衝突解套。但以色列並未出席，美國派出代表也非高層官員，最終一如預期未能發表聯合聲明。
巴勒斯坦總統阿巴斯21日更表明，「巴勒斯坦人永遠不會離開家園，將留在自己土地上」。
據參與峰會籌備的歐洲外交官透露，歐洲領袖抵達開羅時便知道他們不可能簽署埃及擬定的聲明草稿，因為其中並未提及以色列抵抗巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的權利。
埃及21日廣邀多國領袖在首都開羅召開和平峰會，試圖為以巴衝突降溫，但各方歧見過深、最終未能取得共識。阿拉伯國家領導人譴責西方對於以色列連番轟炸加薩保持沉默，多數西方國家則主張保護平民為當前要務。
數十個阿拉伯、歐洲、非洲等國領袖、外交部長與資深官員齊聚開羅，試圖為以巴衝突解套。但以色列並未出席，美國派出代表也非高層官員，最終一如預期未能發表聯合聲明。
巴勒斯坦總統阿巴斯21日更表明，「巴勒斯坦人永遠不會離開家園，將留在自己土地上」。
據參與峰會籌備的歐洲外交官透露，歐洲領袖抵達開羅時便知道他們不可能簽署埃及擬定的聲明草稿，因為其中並未提及以色列抵抗巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的權利。
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