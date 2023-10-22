賴清德今天下午前往高雄出席「全國中醫師賴清德後援會」成立大會時，針對富士康被查稅表示，根據環球日報報導揭露，台灣企業鴻海在中國的公司被中國政府查稅，期許中國政府能瞭解到，台商是台灣的資產，過去台商對中國的經濟貢獻甚大，不要因為選舉一到，即採取手段逼台商表態，在此情況下，台灣的政府與人民都應該支持台灣企業。

另外，賴清德提到，近期台積電決定放棄在桃園龍潭投資，並舉他擔任台南市長時期為例，為解決當時台積電提出每天增加五萬噸用水，邀集中央經濟部水利署、國科會、農田水利會等相關單位共同商議解決方案，花費相當心力才爭取台積電在台南投資。

賴清德重申，即使台積電在桃園龍潭投資出現困難，但民進黨政府一定會協助台積電在台灣其他地點找到適合投資的廠址，持續投資台灣。賴清德說，台灣幾十年的努力，擁有半導體產業，我們要持續建構一個好的投資環境，讓科技產業繼續在台灣發展，包括資通訊、精準醫療、精密機械、人工智慧等產業，未來擔任總統，一定大力推動科技產業，讓台灣經濟持續發展。