台灣手搖飲料品牌眾多，各有特色價格也屢創新高，有網友分享觀察，「50嵐」從一開始的引領潮流，到現在價格相對親民，認為是難得的良心店家，引起眾人紛紛認同，不過也有人指出50嵐仍有一些小變化，跟之前做法不同。

一名網友在PTT八卦板發文表示，50嵐在20年前是高貴飲料，手上拿一杯超潮的，但現在變成平價飲料，紅茶拿鐵只要60元，比一堆店都便宜，品質也維持的不錯，比較之下「50嵐是不是良心店家啊？」

貼文引起廣大共鳴，「真的，以前50嵐好貴，現在居然相當便宜」、「小時候五十嵐真的是高貴飲料，現在手搖動輒80、100，五十嵐卻沒啥漲」、「以前覺得貴…結果現在變成平價了」、「現在飲料店都在比裝潢，只有50嵐還是一樣」、「超佛的，全台品質都差不多穩定」、「確實是這樣，現在算有良心，以前嫌他貴」。

也有人大推50嵐品質穩定，「不是最好喝的，但應該是品質最穩定的」、「每一家喝起來都一樣真的蠻猛的」、「無論各種飲料店一直開，想喝飲料遇到50嵐還是會下車買」、「渡過好幾次食安風波都很穩」。

不過仍有網友分享50嵐小差異，「以前微冰是真的碎冰，現在微冰超多」、「現在一堆50嵐分店點去冰都不會裝滿，誇張一點的還有一些碎冰，以前都不會這樣搞」、「其實杯子縮水了，都換比較小的紙杯，你各位沒感覺嗎？根本變相漲價」。