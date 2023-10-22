對於民進黨總統參選人賴清德與民眾黨總統參選人柯文哲有無在小房間討論深澳電廠？前立委郭正亮認為，最近因為賴清德選情拉警報，民調下滑，所以連柯文哲講一些五四三的話，賴清德也要回應。

民眾黨總統參選人柯文哲堅稱民進黨總統參選人賴清德曾拉他到小房間討論深澳電廠，22日還揚言要把「幾分幾秒」調出來，並請曾有民進黨籍的競辦主任周榆修作證。對此，賴清德競選總部發言人郭雅慧22日反批，民眾黨無法回應柯文哲謊言被拆穿，只好不停潑髒水。

對此，前立委郭正亮22日在《新聞大白話》直言，最近因為賴清德選情拉警報，民調下滑，所以連柯文哲講一些五四三的話，賴清德也要回應。什麼板凳有沒有做三分之一啊、有沒有來找你啊之類的。

民眾黨總統參選人柯文哲（左）、民進黨總統參選人賴清德（右）。（合成圖／中時資料照）

另外，郭正亮也質問賴清德，第一是用社維法管各種言論，起訴的比例是多少？聽說比例不到4％，為何要濫用到此程度？第二是，不是言論自由嗎？但是不給問啊！有言論自由有什麼用？記者又問不到蔡英文。

郭正亮促賴清德，是否譴責一下蔡英文700多天不開記者會？是否也保證自己不會再犯？可以這樣講一下吧？因為最近有時候看不到賴清德，又問不到話！

郭正亮強調，如果總統給不給問都隨便他，一點法律的規範都沒有，能說台灣是民主國家嗎？