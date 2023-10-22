士林地檢署偵辦反賄選查察，傳出鴻海創辦人郭台銘的連署書，竟有連署人不知道自己參與，遭人濫用個資簽署，甚至有人花錢買連署書，昨天（21日）指揮北市刑警大隊，在台北、新北、桃園等地訊問上百名民眾，其中6名被告依違反《總統副總統選舉罷免法》分別諭知以1萬5000元至300萬元交保，另有一名主嫌則遭聲請羈押禁見獲准。

警方指出，21日接獲士林地檢署通知偵辦選罷法案件，北市刑警大隊員警全數召回，包括休假都銷假上班，出發前往雙北以及桃園等地區，針對有連署的民眾，一一詢問是否有收到錢，部分則與士林地檢署檢察官視訊後列證人，其中傳出有連署人，不知道自己有簽名，旋即由檢察官親自訊問，檢方後續追查是否有人出賣。

檢警指出，約談上百名連署民眾，案情類似新竹縣新埔鎮代表會主席王增基，涉嫌提供400元獎金，檢警本月16日，調查人員前往王的住處搜索，當場查獲現金、連署書等證物，遭法院裁准羈押，而全台各地也都有傳出，發連署「獎勵金」的狀況，士檢接獲情資後，21日大動作約談上百名連署人。

警方大規模動員，依資料詢問連署人「連署書上的名字是不是自己簽的」、「是否有同意要連署」以及「有沒有拿錢」，有些民眾說不知道，身分資料怎麼會出現在連署書，有些連署人在外縣市透過視訊與檢察官對談，訊後列為證人，其中有1名主嫌因情節重大，遭檢察官依違反總統副總統選舉罷免法向法院聲押獲准。