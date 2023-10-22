據陸媒報導，近日華為全面完成5G-A技術性能測試，在上下行超寬頻技術上取得傳輸性能上的重大突破。這種超越5G的技術將帶來10倍的網路性能提升，支持更多頻段，更加自動化與智慧化。

《快科技》引述華為官方公眾號「華為中國」指出，在IMT-2020(5G)推進組的組織下，華為已於9月11日率先完成5G-A全部功能測試。測試結果表明，華為在多項5G-A上下行超寬頻技術上取得重大性能突破。

報導說，華為首次將端到端跨層協同技術應用在5G-A寬頻即時交互上，在容量和時延方面實現關鍵性的進展。

據瞭解，5G-A又稱5.5G，全稱為「5G-Advanced」，意指「進階版5G」，相比5G，5.5G速度更快，具備支持更多頻段、更加自動化與智慧化的能力。

報導說，華為宣導的5.5G時代，是包含5.5G、F5.5G、Net5.5G等全面演進升級的端到端解決方案，會帶來10倍的網路性能提升，可實現下行萬兆、上行千兆的峰值能力。通過提供10倍網路能力以及多維新能力，，5G-A能加速人、家、物、行業、車五大聯接的升級。

同時，這項新技術引入通感一體、無源物聯、內生智慧等全新的革命性技術。

報導表示，值得期待的是，在2023 MWC上海展會上， 華為董事、ICT產品與解決方案總裁楊超斌宣佈，華為2024年將會推出面向商用的5.5G全套網路設備。