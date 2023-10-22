元老級YouTuber HowHow（陳孜昊）拍攝無厘頭搞笑影片走紅，同時也是女歌手鄧福如的丈夫，兩人2019年結婚，共同育有一子一女，近期YouTube流量衰退成為討論話題，不少知名YouTuber都停更或宣布不做了，有網友發現身為元老級YouTuber HowHow的頻道仍歷久不衰，引發其他人熱議。

一名網友在PTT發文以「HowHow頻道歷久不衰的秘訣是什麼？」為題，表示HowHow的頻道現在觀看數字仍然很穩定，還以為HowHow這種風格的影片沒幾年觀眾就會審美疲勞，沒想到都出了一千多支影片，仍然有很多人支持，討論HowHow頻道歷久不衰的秘訣。

許多人認為：「短劇情片出片量大，關注度很容易保持」、「雖然現在都老梗，但偶爾還是不錯笑」、「How哥才是優質YT」、「因為夠廢，廢到笑那種」、「很用心，劇本都有在想」、「他沒有無腦跟風」、「笑點有料，跟鄉民一樣」、「中年老人愛看，梗有get到」，有人點出重點「每集都是業配，但卻不會讓人反感」。

而HowHow的YouTube頻道「HowFun」有149萬粉絲訂閱，從2007年創立頻道，至今已有16年，每部影片基本觀看次數都超過十萬，頻道內容多元，除了搞笑之外也和明星合作拍片，影片中他總是不計形象穿上滑稽服裝，劇情相當無厘頭卻能戳中網友笑點。他在近期舉辦的第5屆走鐘獎榮獲最佳導演獎，HowHow事後分享心聲：「宣布得獎的瞬間我比任何人都還驚訝，感謝評審、感謝走鐘獎、感謝HowFun」。