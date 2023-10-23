市值660億美元的SHEIN憑藉設計時尚、產品種類繁多和價格低廉，在疫情時期贏得全球消費者青睞，帶動業務迅速成長。

SHEIN有意在美國舉行股票首次公開發行（IPO）已經不是祕密，但該公司與大陸的關係和一連串指控，包括供應鏈強迫勞動、違反勞工法、違害環境和剽竊獨立設計師設計，為赴美上市之路增添波瀾。

SHEIN正採取行動解決這些問題，並向美國主管機關與國會證明該公司值得信賴，能夠在美國上市。美國近幾年對大陸企業的審查漸趨嚴格，SHEIN面對美國議員的壓力，包括面臨眾院美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會調查，並在美中地緣政治對立中進退維谷。

文藝復興資本（Renaissance Capital）資深IPO市場策略師甘迺迪（Matthew Kennedy）指出，IPO投資人希望了解真相。部分潛在投資人可能完全避開這起交易，至少等到部分爭議解決。

匿名的資深零售顧問表示，如果SHEIN能夠克服這些障礙，又能維持讓公司邁向成功的策略，便能夠躍為華爾街贏家。

媒體暗示SHEIN最快明年將在美國上市，但該公司表示並未提出上市申請，也沒有IPO計畫。

面對美國的調查，SHEIN高層花時間停留在華盛頓特區，以便和議員會面，消除他們的疑慮。SHEIN副董事長克勞爾（Marcelo Claure）表示，公司將配合任何調查，並提供主要機關要求的各項資料。

在供應鏈方面，SHEIN著手供應鏈在地化，正在巴西和土耳其建立製造中心，同時評估在印度和墨西哥設立據點的可能性。數據安全部分，SHEIN表示美國消費者的資料儲存在美國。

SHEIN為了拓展海外版圖，聘請貝爾斯登（Bear Stearns）前投資銀行家唐偉（Donald Tang）出任執行副董事長。SHEIN還將總部遷至新加坡，避免遭受美中衝突影響。儘管如此，SHEIN與大陸政府關係緊密，仍令部分投資人擔憂。