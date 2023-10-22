台灣近幾年吹起和牛風潮，而最高等級的A5和牛更是老饕心中的夢幻逸品。不過在日本，消費者卻傾向購買較為便宜的進口牛肉，因為在通膨增幅高於薪資漲幅的情況下，民眾選擇優先購買必需品，減少高價食品的消費。

據《日本經濟新聞》報導，銷售日本國產和牛的東京地區烤肉店表示，他們已經在減少刻意強調A5肉品，「現在一讓人覺得高級，顧客就不會來」。還有大型連鎖烤肉店的負責人感嘆，越來越難把A5牛肉放到菜單裡，市場明顯已經供過於求。

日本第一生命經濟研究所首席經濟學家田中理直言，「薪水不漲、維持家庭開銷的意識增強，消費者不再買高價牛肉」。

儘管日本國內消費力道下滑，提供給消費者的廉價和牛也在減少，但為了衝刺收入，畜農更加熱衷於生產高級和牛。而隨著飼料品質與培育技術的提高，品質好的和牛也變得更加容易生產。2019年起，A5等級和牛的生產額度已超過A4級別。

在供過於求的狀況下，A5和牛的批發價降至約3年來低點。8月A5級和牛在東京中央批發市場的平均批發價格為每公斤2432日圓（約新台幣533元），創2020年9月新冠疫情導致需求大減以來的新低。