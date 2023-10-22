內政部消防署2023年全國義勇消防人員體技能交流活動，昨天（21）以全新的競賽項目登場，各縣市義勇消防好手彼此交流切磋，項目包含火災搶救、車禍救助、緊急救護、繩索救援及無人機操作共5項賽事，沒想到大家除了關注場上比賽，場邊竟出現讓人亮眼的美女，讓很多警義消都紛紛要求合照，連消防署的搜救犬也被美女馴服！

貓貓臉書上的照片。（Kai-yi Chen提供）

這個比賽是全國各縣市都有義消來參加競賽，也有不少消防設備的廠商，也到場展示最新的救災相關設備，其中有廠商請來身材姣好臉蛋相當可愛Show Girl到場介紹相關設備，很多警義消和民眾，看到這名Show Girl紛紛都要求合照。

網友在PTT求神人幫忙。（翻攝PTT）

甚至有網友在參觀完比賽後，在PTT求助，希望有神人可以幫忙找到這名Show Girl的IG或臉書，下方留言的網也支援的相當的快，很快就找到Show Girl的IG，讓這名求助的網友相當感動。

Show Girl小名：貓貓

IG 臉書

貓貓與搜救犬合拍。（Kai-yi Chen提供）