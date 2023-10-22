近日廣東發生水災，一位居住在茂名市的陳女士擔心自己的愛車被水淹，為防止愛車泡水，這陳姓女士花了800人民幣（約合台幣3400元）請來大型吊車將愛車吊上樓頂，這項別出心裁的做法在網上受到網友們瘋狂點讚，為此高呼「學到了！」

據《網易新聞》報導，這位居住在廣東茂名的陳女士表示，車子是去年剛買的，因為害怕愛車泡水，在天氣出現因雨成災風險前請來吊車將愛車吊到樓頂上。

網友看到此舉也是紛紛表示，這比泡水車子清洗便宜，比維修更便宜，真是機智如你，無論怎麼算，總比泡水強。

還有網友表示，「這個做法真的是妙啊，但你這是在自建房，自家有別墅的情況下，如果是自家沒有天台和樓頂的居民該怎麼辦呢？吊車也解決不了我們的問題呐。」

不過也有中立的網友表示，「她家房頂子能承受這輛車的重量嗎，大家覺得這樣的做法如何？」

報導說，對於水泡車，有2個很糾結的地方：

一是修理，儘管能夠修復，但是畢竟被水浸過，裡面的電氣線路相當不穩定，開起來也是心中特別不是滋味。

二是全損，保險所能賠償的車價，是不包含購置稅的，如果是新車，即便按全損賠償也損失了不少。

如果是舊車可能還好點，所受損失相對較低，只是近來保險公司業務量巨大，其賠付能力和進度也受到考驗。