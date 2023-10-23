立法院外交國防委員會排定25、26日審查113年國防部公開預算，國民黨立委馬文君認為潛艦測試有疑慮，19日提出「潛艦國造－第2階段原型艦籌建」凍結3億元的提案。至於為什麼要提供資料給韓國？馬文君22日再對此表示，這個內容，國防部一查之後表示，沒有什麽機敏性，跟國造潛艦沒有關聯，所以並沒有洩密。

針對為什麼要提供資料給韓國？馬文君22日接受《下班瀚你聊》節目專訪時表示，資料是他們辦公室寄的沒有錯，他們是透過外交部，幫他們做聯繫的一個窗口。

主持人黃暐瀚表示，現在大家最質疑的就是，為什麼要把資料提供給韓國？因為後續造成另外一端韓國的問題，他們被起訴，洩了韓國的機密等等，有人質疑是不是為了要破壞我們的潜艦國造，要阻斷韓國提供技術給我們？

馬文君回應表示，這是一個非常可笑的說法， 第一，國造潛艦很明確就是台船跟中科院負責，它的船體是台船得標，然後戰系相關的系統整合是中科院，其實那在很早的時候，就非常明確是由台船、中科院負責，沒有哪一個廠商還可以再去取代，根本不可能。

至於提供資料給韓國的原因是什麼？馬文君表示，很重要的一個原因，相信王委員在這兩天，還特別找了國防部當時跟她回報的其中一位將軍，他是法制局的，也很明確地回答，當時他們來報告的時候，說這個內容跟他們現在建造的IDS(海鯤級潛艦)沒有關聯 ，所以他們在錄音檔裡頭，明確聽到有很多的不法，而且可能是弊端，甚至會毀壞我們潛艦國造後續的發展。

馬文君接著指出，大家都希望國造潛艦可以成功，沒人要破壞這件事情，若要破壞，公開講就好了 ，而是給國防部，國防部第一時間查了之後說，沒有什麽機敏性，跟國造潛艦沒有關聯，所以並沒有洩密。