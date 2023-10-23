一連2天的「新竹X梅竹黑客松」由新竹市政府、台積電等6家企業，以及國立清華大學、國立陽明交大梅竹黑客松籌備團隊攜手舉辦，競賽結果在(22)日晚間7時出爐！「肚子餓不只能吃麥當勞」以「獵味新竹：籤動你的味蕾」提案，從10組來自全國各地的隊伍中脫穎而出，奪下創客交流組冠軍。市長高虹安恭喜獲獎團隊，並期許所有隊伍能在競賽中獲得寶貴的經驗，秉持著創客精神，持續朝目標邁進。

高市長表示，今年「新竹X梅竹黑客松」競賽吸引超過200位參賽者，創客交流組由市府命題，以施政藍圖「智慧治理、產業創新」為主軸，透過一連2天的團隊合作，從文創科技、竹塹美食及淨零科技等多種生活議題出發，克服過程中的種種難題，互相討論激盪嶄新想法，各參賽隊伍所提出的方案更是令專家評審們十分驚艷。

勞工處表示，今年創客交流組由竹市府命題，以「智慧治理、產業創新」為主軸，展現竹市的活力與效率，打造幸福友善安居科技城，在10組參賽隊伍的角逐之下，最終由「肚子餓不只能吃麥當勞」隊伍以「獵味新竹：籤動你的味蕾」方案奪冠。「肚子餓不只能吃麥當勞」成員來自國立清華大學服務科學研究所及資訊管理研究所，由周芸瑄、陳怡瑄、王思絜、汪宇蓁等人組成，隊長周芸瑄表示，此次創作主題以城隍廟「數位籤詩」為載體，採用線上及線下活動結合，例如月老代表甜點等，以不同神明特色推薦新竹美食，希望創造「新竹美食不斷電」之美食盛宴活動。

評審委員認為，此次參賽隊伍競爭激烈，聚集來自不同領域及學程的參賽者，「獵味新竹：籤動你的味蕾」以新竹在地城隍廟信仰出發，結合線上抽籤小遊戲，融合新竹在地美食，方案切合主題且極具趣味性，期許團隊未來能將理念實踐，持續朝目標邁進。

勞工處表示，創客交流組第二名由國立陽明交通大學跨科系大二的學生隊伍「今天不睡覺」提出「物聯有效綠」環保方案奪得，主題為不同汙染物建立感測器，建立資訊整合平台讓政府、民眾和環保公司能即時取得數據並有效減少汙染。

勞工處說明，第三名由國立陽明交通大學跨科系的大三學生組成的「奇宏的偉大學生」提出「南寮漁港REVIVE地景RPG」方案勝出，提案透過結合擴增實境(AR)與虛擬實境(VR)，讓遊客簡單透過手機或平板就能玩小遊戲，並深入瞭解南寮漁港過去的歷史軌跡，配合語音導覽，喚起民眾對地方的文化意識，吸引更多遊客來到新竹。

勞工處指出，黑客組總冠軍「三校岩壁細胞智能創意組」隊由來自國立清華大學、國立臺灣大學、國立陽明交通大學三校的同學共同組隊奪下梅竹大獎。

勞工處長黃錦源表示，黑客松競賽已成為創客們的年度盛會，每年皆吸引許多創客參加，無論是否得獎都很值得鼓勵肯定，希望各位創客們在競賽中都能獲得寶貴經驗，期待不久的將來能看到參賽隊伍的發想，實際被企業採用或應用，透過創客的無限創意，打造宜居永續的智慧新竹。