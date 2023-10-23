從通化夜市的小攤販起家，如今是年營收破億元的連鎖平價串燒龍頭，焦糖楓執行長陳妍霖是如何優化食材處理時間，翻轉辛苦又費時的串燒生意？

一串串肉串從自動串料機中掉出，被穿著防塵衣的品管人員仔細檢查，另一頭的蒸烤箱，同時也準備預熱雞腿肉。這裡是全台規模最大連鎖平價串燒品牌「焦糖楓」，投資千萬元、在台北內湖所打造的中央工廠，全台約20家門市的食材，都由這裡出貨。

很難想像，目前年營收超過1億元的焦糖楓，2011年創立時，還只是一台擺在台北通化夜市裡，名不見經傳、每月獲利約兩萬元的小攤車。「4個朋友合夥，一個人一個月分不到5千元，比當上班族薪水還低。」回憶起創業過程，現年42歲的焦糖楓創辦人暨執行長陳妍霖，接受《今周刊》專訪時，臉上難掩苦笑。

是什麼原因，讓她一步步成為台灣連鎖平價串燒的龍頭？

「平價串燒曾一度快消失在台北街頭，而焦糖楓正好在這時候出現，滿足市場需求。」與全台八成百貨、連鎖餐飲業者合作的天帷企管顧問創辦人林剛羽，一語道破焦糖楓的成功關鍵。

他指出，與炸物相比，串燒的食材需要更多的前置作業時間，因此少有業者願意投入，而焦糖楓不只把握這個市場空缺，更進一步成立中央廚房，幫加盟主省下備料的人力、時間成本，所以能在競爭激烈的「外帶消夜市場」中，走出一片天。

獨門調味 用差異化搶客

時間回到2010年，當時，在中國從事房地產業務的陳妍霖，決定辭掉工作，回台創業。評估創業標的時，她發現，早餐店、飲料店需要在前期投資較高金額，而夜市炭烤攤車的成本，卻只要5、6萬元，失敗風險相對較低。

再加上陳妍霖的親戚是調味粉生產商，這讓她思考，若用獨門的調味粉，把平價燒烤做得更精緻，就有機會在市場中做出差異化。

2011年，她與朋友合資，在台北通化夜市開啟平價串燒的事業，儘管賣價還是比傳統的10元串燒貴了3到5元，但由於口味獨特、食材新鮮，因此很快就做出好口碑，品項從15種一路增加到40多種，甚至開業不到3個月，就有人主動上門談品牌加盟，自2014年起開始獲利。

「本來以為這是好的開始，想不到卻很難管控加盟主。」陳妍霖不諱言，開放加盟後，她陸續發現有部分加盟主不遵照標準作業流程，甚至有人還因為省電不開冰箱，影響食材新鮮度，嚴重衝擊品牌形象。