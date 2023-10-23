為配合中央「2030年客運車輛電動化推動計畫」，新北市交通局攜手三重客運業者，投入配有先進駕駛輔助設備的Model T電動公車，於857跨區幹線等18條路線行駛，目前已有179輛上線，將持續推動市區公車電動化發展。

新北市交通局長鍾鳴時表示，為鼓勵公車業者更新老舊車輛，除了與中央爭取更多經費，市政府還額外提供每輛車150萬元的補助，另外也規劃未來10年內，提供購車資金援助給營運商。

交通局運輸管理科科長林詩欽說，目前新北市有約1500台柴油公車，將陸續汰換成電動公車，期許能夠在2030年達成目標；目前已有179輛電動公車上線，車輛分佈於18條路線行駛。

三重客運總經理李建文表示，Model T電動公車引入了多項先進的駕駛輔助設備，包括全景影像系統及內輪差警示功能，並捨棄傳統的外部後視鏡，改採用電子後視鏡；將其分別安裝在車頂、車門和車尾，有效減少車輛的盲點區域。此外，車內導入新北幹線公車預約下車和站名播報顯示系統，前、中門各配備48吋多媒體LED螢幕，乘車體驗升級。

除了推動公車電動化，新北交通局也大力推動無人駕駛巴士，今年啟動智駕電巴雙車聯動計畫，結合產學業界，打造智駕電巴國家隊，目前淡水區域已開放體驗預約。

新北市智駕電動巴士2期計畫，搭配交通部的「淡海智慧交通試驗場域研究計畫」整合5G設備，透過公私協力，提升國內智駕車發展能力。

計畫由具專業智駕技術的勤崴國際科技股份有限公司主導，整合和緯車輛技術股份有限公司，打造國產化比例達90%的電動線控巴士、工業技術研究院車聯網通訊開發能力以及維車資安股份有限公司的先進車輛資安防護技術，結合技術打造台灣之光。