星座專家唐綺陽分析10/23-10/29本周運勢，太陽進天蠍，眾人關注跟治療、醫療有關係的生死議題，以及對大金額的錢財、掌權者有討論熱度。天蠍星群與木天成對分，金融的能量場強大，注意金融體系的動盪變化，個人的理財方式有所改變。日火趨近合相，形成一股強大驅動力，會有想要斷捨離或大破大立的想法。
星象影響：太陽進天蠍、天蠍星群與木天成對分、日火趨近合相。
12星座個別運勢：
【累的：雙子、天秤、天蠍、射手】
雙子：留意與海外相關事務，戀情需刻意製造浪漫
天秤：工作遇就事論事者，避免與對象因價值觀而爭吵
天蠍：職場上用智慧化解敵意，感情爭執反而推動狀況
射手：做事不耐煩需改變現狀，避免挑剔讓戀愛氣氛尷尬
【穩的：牡羊、處女、魔羯、水瓶】
牡羊：事業上獲得成就感，當心以工作為重而趕跑桃花
處女：職場自我感覺不良好宜多溝通，感情適合斷捨離
魔羯：工作任務上能者多勞，戀情嘗試以柔克剛
水瓶：事務稍安勿躁，主動處理金錢問題，情感近期有變化
【讚的：金牛、巨蟹、獅子、雙魚】
金牛：職場上與新生代合作激發創新，言行舉止吸引桃花
巨蟹：工作責任重需救援他人，感情陷入停滯要耐心等候
獅子：為親朋好友聚會忙碌，桃花可能出現在親友聚會中
雙魚：同事默契良好，合作運佳，感情則是兩情相悅
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