周杰倫2000年出道，於2003年登上亞洲版《時代》雜誌的封面，當年火紅的盛況，即有《十二夜》導演林愛華以小清新愛情尋夢故事，拍攝出《尋找周杰倫》電影，而還是北京電影學院三年級學生浦蒲，憑著少女獨特氣質，被導演相中擔任女主角。

2003年上映的《尋找周杰倫》女主角浦蒲，隔年也獲得《第二十三屆香港電影金像獎》最佳新演員提名，看似星途一路順遂的她，之後竟無代表作，近年作品僅有陸劇《法醫秦明之讀心者》友情演出，演藝事業幾乎停擺。

當年的少女浦蒲如今已轉眼42歲了，從微博分享的近照模樣全變，清新脫俗少女樣已蕩然無存，只見她剪了短髮素顏，穿著不合身的棉質杉，完全少了星味。

《尋找周杰倫》是部少女尋找愛情的電影，武漢少女浦蒲被男友離棄，決定到香港，尋找周杰倫限量發行的唱片，其中隱藏的歌曲「Hidden Track」。過程中她遇到了二手CD舖的店主宇仔（余文樂飾）、水晶治療師Paul（陳奕迅飾）、交通警阿Man（吳彥祖）、愛好Jazz的型男Joe（吳大偉）等，當年的型男都和她搭檔過，如今卻是低調過生活。