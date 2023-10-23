被丟紅色炸彈，人不到，禮一定要到？有網友在「匿名2公社」PO文表示，對方用通訊軟體告知要丟紅色炸彈，已經跟對方說不一定會去，結果還是收到電子喜帖，還是跟對方路程太遠，沒辦法到場予以婉拒，對方竟然說「人沒辦法到沒關係，禮到就好」，該名網友不滿地表示，「要騙紅包錢也不是這樣…」

網友留言熱議，「不用理他就好了,，反正不熟無所謂。跟他說人不會到，禮也不會到，叫他不用回禮，大家互相省錢」、「就不要包啊…關係都不好了還理他幹嘛」、「我以前一直以為參加喜宴是分享喜悅和吃大餐，現在都是不給禮金就像犯法一樣」。

「之前遇過不熟的同班同學問我會去她婚禮嗎？我說那天可能不在台灣，她就解除好友了」、「沒事啦，都遇過結婚前很熱絡的聯繫吃飯，一收到禮金人就消失了」、「吃像難看，都沒有要去了還包什麼紅包，要不要收白白，不然送白包過去好了，都沒包給你了，還好意思討紅包？」