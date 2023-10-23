南韓社會的貧富差距問題，不少影視作品中都曾討論過。據南韓官方資料顯示，南韓繼承超過100億韓元（約新台幣2.6億元）的繼承人近4年增加1.8倍，而今年上半年，有過半的上班族稅前薪資不到300萬韓元（約新台幣7.8萬元）。

據南韓《亞洲日報》、《中央日報》等媒體報導，南韓統計廳近期報告顯示，截至今年4月，南韓上班族中有高達54.7%的人月收入低於300萬韓元，只有4分之1的人月薪超過400萬韓元（約新台幣10.4萬元），而其中以科技服務業與金融保險業的比例最高。

在上班族努力「熬」薪水之際，有錢人卻是輕鬆入袋更多財富。南韓國稅廳的資料顯示，去年繼承超過100億韓元的繼承人高達338名，較2018年的185名大幅增加，而去年繼承的財產總額達38.7兆韓元（約新台幣1兆元）。隨著南韓房地產、股票、土地等資產的升值，繼承的財產規模也大幅提高。

或許正因為拼命努力，收入也只能維持一定水準，南韓「躺平族」也越來越多。22日南韓統計廳公布數據顯示，超過3年未處於受教育、就業或培訓狀態，單純在家中什麼也不做的「躺平族」已達8萬人。