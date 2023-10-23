梵蒂岡表示，教宗方濟各和美國總統拜登今天通電話，就以色列和哈瑪斯的衝突及其他戰爭進行商討。

法新社報導，梵蒂岡指出，這項談話進行20分鐘，「聚焦世界上衝突的情勢，以及確認通往和平之路有其必要性」。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）突襲以色列，造成1400人喪生。事發兩週以來，以色列一直在準備對加薩走廊（Gaza Strip）展開地面攻勢。

教宗方濟各（Pope Francis）今天稍早告訴聚集梵蒂岡（Vatican City）聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）上的群眾，「加薩的嚴峻情勢」令他深感難過。加薩一間英國聖公會的醫院和一座希臘東正教教堂遭到炸毀。

86歲的方濟各於主持傳統「三鐘經」（Angelus）祈禱活動後說：「戰爭向來是種挫敗，是對人類兄弟情誼的破壞。兄弟們，停止、停止！」

「我再次呼籲開展空間，讓人道援助繼續到達、讓人質獲得釋放。」

哈瑪斯表示，入侵以色列南部社區和軍事基地期間挾持了約200名人質。教宗已多次呼籲將人質釋放。

教宗說：「戰爭，世界上的任何戰爭－我同時也想到飽受折磨的烏克蘭－都是種挫敗。」

昨天被問到有沒有鼓勵以色列延後侵略加薩時，本身是天主教徒的拜登表示，他正在和以色列方面進行商討。（譯者：何宏儒）1121023