一名人妻表示，丈夫受到未婚的大姑依賴，女方很多能夠獨自完成的事情硬要麻煩弟弟，也會提出各種意見，一舉一動都在打擾夫妻倆的生活，導致他們數度因此爭吵，大姑還曾強調未來的結婚對象「條件要像弟弟」，嚴重的「戀弟情結」也讓人妻非常不滿，「我怎麼覺得很像名正言順的小三？」

人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她和丈夫學生時期交往，婚前得知丈夫常被單身的姊姊（大姑）依賴，等到2人婚後她還發現，大姑除了生活瑣事、大吐職場的苦水會找弟弟，包括就醫檢查身體也要對方陪伴。反觀當時夫妻倆的孩子生病，丈夫卻讓人妻獨自帶去看診，就連4歲孩子初次去做X光檢查，對方也因工作繁忙，無法請假陪同，「當下我真的氣到有了想離婚的念頭。」

人妻發表長文訴說她對大姑的不滿。（圖／翻攝自「毒姑九賤婆媳討論區」臉書）

不僅如此，人妻表示，婆家距離機場只有30分鐘路程，大姑即便有車仍讓弟弟來回接送，某次要搭早上7時30分的班機出國，要求對方凌晨4時先用40分鐘的車程載到機場，就連回國也是明知夫妻倆有工作在身，還是待在機場等到他們下班，再叫弟弟親自接送，等到一切處理完成，夫妻倆才能回家休息，事後也讓人妻直呼，「大姑真的大小事都要找我老公！不是（叫）一台計程車就可以搞定的事情嗎？」婆婆對此卻說，大姑只是想給弟弟接送，他們感情要好。

人妻提到，大姑生病的時候，也是指定弟弟到院過夜陪伴照顧，「有次送餐去醫院給我老公的時候，他們不在病房，詢問隔壁床的病人，他說『她老公陪她去做檢查了』，回來一問之下才說，因為不認識也懶得解釋他們的關係，這是正常的思維邏輯嗎？」人妻透露，有時發現丈夫沒有準時下班回家，竟是因為大姑下班之後，特地繞路去找弟弟，還買晚餐、點心去他公司，導致母子在家等不到人一起吃飯，「我忙工作、忙小孩有時工作，想要老公幫忙處理小孩，大姑也會三不五時告訴我不要因為我的工作（興趣），讓她弟弟太累，她弟弟在公司管理職，工作很辛苦，不是我這個在家工作的SOHO族能夠理解。」

人妻續稱，早在婚前雙方家長見面，媽媽就說大姑和弟弟長得很像，結果婆婆卻稱「他們感情很好，上輩子是夫妻」，家人又問大姑希望找什麼條件的對象，大姑竟說「要像弟弟這樣的條件」。如今除了婚後生活常受干擾，家庭時間也遭大姑占用，人妻還說，「我真的覺得大姑是住海邊，還是嚴重戀弟情結太嚴重？老公覺得他姊沒結婚又生過大病，所以他責無旁貸，但這樣的照顧陪伴正常嗎？我怎麼覺得很像名正言順的小三？還是我太小心眼？」

人妻坦言，她對大姑的行為、心態匪疑所思，也是夫妻倆數度爭執的導火線，「常常氣到睡不著，以上這些還只是冰山一角而已。」

人妻回應網友。（圖／翻攝自「毒姑九賤婆媳討論區」臉書）

貼文一出引發熱議，網友相繼直呼「問題出在婆婆沒用正確思維教育自己女兒，老公更是不對，沒用正面、正確的態度和語氣跟自己大姊說清楚，畢竟弟弟有妻室了，很多地方是有分寸、有尺度、有界線的作為，不該模糊身份和立場」、「如果我是妳，直接約出來攤開來說，如果不說也只能吞下」、「大姑有問題，像我身為大姑，除了電腦或者資料需要影印才去請我弟幫忙，其他私人的事我都自己處理」、「我家也是！超級無言」、「感覺他們倆才是夫妻」。

更多 CTWANT 報導