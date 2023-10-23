68歲男星阿西（陳博正）今年憑藉影集《模仿犯》，入圍第58屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，22日透露經紀人曾說一句話，讓他哭笑不得，「我是不是不能退休了？」其他網友紛紛笑翻，直呼「我們還想看您演戲」。

阿西1985年藉由《超級市民》獲得金馬獎最佳男配角，又在2009年、2014年先後透過電視劇《你是我的唯一》、《雨後驕陽》2度斬獲金鐘獎戲劇節目男配角獎，今年再以《模仿犯》入圍該獎。

阿西在臉書透露，經紀人曾說「拿到獎就光榮退休」，讓他聽完哭笑不得，「昨天沒拿到（獎），我是不是不能退休了？」儘管沒有獲獎，阿西不忘感謝肯定，「再次謝謝評審及大家的厚愛，我還是會繼續努力。」

貼文一出網友笑翻，紛紛直呼「我們還想看您演戲」、「謝謝阿西老師堅守崗位」、「從小看您演的戲劇長大」、「幸好沒有得獎，不然觀眾們就沒眼福」、「您的演技已經超越了獎項」。

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