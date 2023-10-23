雖說不挑食是好習慣，但非每人都能做到。國外專家表示，民眾拒吃某些特定食物，應與身體觸發的保護機制有關，提醒若有出現焦慮、憂鬱等情況，應要適時求助心理醫生，可能已經患上「迴避或節制型攝食症（Avoidant/restrictive food intake disorder，ARFID）」。

根據《紐約郵報》報導，美國俄亥俄州立大學副教授珍妮佛卡特（Jennifer Carter）表示，如果民眾吃下某種東西之後，產生噁心、嘔吐等情況，可能代表它對身體有害，「某些情況，像是懷孕、感官問題甚至遺傳也會產生影響。」

專家表示，若對某些食物，像是蘑菇、番茄和某些蔬菜反感，也許就與身體的保護機制有關，這種厭惡並不一定值得擔憂，除非它對生活、心理、身體健康產生負面影響，就有一定機率罹患迴避或節制型攝食症，此時應向專科醫師尋求協助。

報導指出，迴避或節制型攝食症與厭食症類似，也和過度限制進食類似，可能導致營養不良、體重急劇下降，但其病因無關容貌焦慮。身兼作家的美國營養師潔西卡柯丁（Jessica Cording）表示，迴避或節制型攝食症的症狀，不像其他飲食失調症一樣擔心體型或外表，或是害怕體重增加，但會經歷營養不良所致的醫療負擔與健康後果。

潔西卡柯丁提醒，並非所有挑食的人都有飲食失調症。她也呼籲，若對特定食物的反感明顯造成精神負擔，像是嚴重焦慮，甚至身體機能受到干擾，很可能是飲食失調的症狀。

迴避或節制型攝食症是一種新型的飲食失調症，通常患者只吃他們喜歡的食物，對於不想吃的東西會有噁心、一種快要死掉的感覺，由於目前相關研究所知甚少，常被家長以為是挑食；若有過敏、易被食物噎到，或是嗅覺、味覺高度敏感等都是前期的徵兆，嚴重者將伴隨許多健康問題，如有憂鬱傾向、飲食失調、嚴重缺乏維他命、視力退化。

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