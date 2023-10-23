美國總統拜登今天就以色列和哈瑪斯持續進行的戰爭加大力道展開接洽。他跟以色列總理尼坦雅胡會談後，又分別與加拿大、法國、英國、德國和義大利領導人通話。

以色列空襲加走廊（Gaza Strip），在邊境與黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）衝突加劇，外界日益憂心它和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）戰爭恐迅速擴大成為更廣泛中東衝突之際，白宮表示，拜登分別與這些西方領袖、尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及教宗方濟各（Pope Francis）通話。

路透社報導，拜登商談對象為何沒有包括日本領導人，目前不得而知。這些國家組成七大工業國集團（G7），這個集團的財政部長本月稍早剛在摩洛哥開會並且發表聲明。

俄羅斯去年2月侵略烏克蘭後，拜登曾召開G7領袖視訊會議。

白宮表示，拜登與天主教會領袖商討「避免區域情勢升級的必要性以及致力中東持久和平」。

梵蒂岡稍早表示，教宗和拜登的談話進行大約20分鐘，「聚焦世界上衝突的情勢，以及確認通往和平之路有其必要性」。（譯者：何宏儒）1121023