美國德克薩斯州塔蘭特縣（Tarrant County）一名16歲少年，當地時間13日在田徑比賽突破個人紀錄，卻在越過終點線當下昏倒，送醫搶救1小時後仍不治身亡，讓他的親友、教練悲痛不已。

根據《紐約郵報》報導，就讀高中二年級的安赫爾赫南德茲（Angel Hernandez），當時即將跑完5公里長跑，儘管突破個人最佳紀錄，卻在越過終點線當下昏倒，雖被友人見狀扶到飲水機旁邊，但又再次摔倒，送醫搶救1小時後仍宣告不治。

Angel Hernandez had just hit a personal record when he collapsed to the ground after crossing the finish line at a meet this month. He passed away about an hour later. https://t.co/abde0EYbvv — KENS 5 (@KENS5) October 21, 2023

親友接獲噩耗悲慟不已，大家都想知道，為何安赫爾赫南德茲會在他最擅長的比賽項目喪命。空手道教練阿什利伍德（Ashley Wood）表示，安赫爾赫南德茲去世之後，她就不斷安慰他的隊友，也說「他在去世前沒有任何生病的跡象」。

安赫爾赫南德茲的葬禮20日舉行，所屬的高中橄欖球隊也在當晚舉行比賽的賽前，全體人員為他默哀。退休教練布倫特布雷法德（Brent Brevard）透露，去年指導安赫爾赫南德茲，發現他是一名最佳的學生運動員，「他很努力訓練，也很關心隊友，在校表現、成績優秀，是名討人喜歡的孩子。」

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