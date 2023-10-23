自《我愛黑澀會》出道的女星鄭靚歆，先前因參加《全明星運動會》第四季表現出色受到關注，但日前她的媽媽胡文英哭訴，女兒遭知名整骨師弄到骨折，且對方至今連一句道歉也沒有；對此，鄭靚歆也在社群分享近況，除感謝外界關心，也透露將於24日與整復師對簿公堂。

鄭靚歆21日發文表示，謝謝外界對於她的關心「從一開始的呼吸就會痛、無法自己自理生活，到現在過了4個月，已經復原很多了」也提到將於24日開庭，並喊話整復師坦然面對「拜託不要再找藉口了」。

事實上，鄭靚歆2月因模仿抖音影片，造成尾椎受傷裂開，後來又被整復師弄到骨折，生活一度無法自理「變成幾乎半殘廢」，而鄭靚歆的母親胡文英18日也曾在影片中哭訴，女兒「常常會痛到無法呼吸，痛到半夜醒來，痛到連翻身都不行」。

然而，事後該整復師完全沒道歉，胡文英還為此氣道直呼：「絕對不會饒恕這種惡劣的整復師，虧他在YouTube上小有名氣！」並表示已向法院提出告訴「真心希望不要再有任何一位受害者」。