24歲香港偶像男團「MIRROR」的人氣成員姜濤，擁有大批粉絲支持，深受歡迎的他卻突發文「認愛」，寫下：「不想隱瞞了」、「沒錯我有女朋友了」等字句，緊接著曬出與小女孩的合照，原來只是在開玩笑，然而有知情人士爆料，姜濤確實有女友，對象是《她和她的她》的台灣正妹女星林思廷。

據《東網》報導，偶像姜濤有「MIRROR中最後一個母胎單身」之稱，近日被爆出與台灣女星林思廷（Tammy）熱戀中，兩人3年前合作《超感應學園》、MV《愛情簽證申請》曾傳緋聞，且曖昧長達3年，年初起雙方關係大躍進，展開港台異地戀。

姜濤發文嚇壞粉絲。(圖/姜濤 IG)

據知情人士稱，他限動喊話疑似是為了公開認愛試水溫，不過「姜思戀」是姜濤粉絲間公開的秘密，之所以曝光是因為林思廷出現在姜濤新歌《第13胎》MV拍攝現場，女方更在IG曬出造型照，配文寫道：「2023過了一半，秋天的浪漫是與喜歡的人一起工作，享受破曉的陽光，再努力的流汗。下次見面也許又過了一個季節，感謝生命的際遇讓我們在時光的沙漏裡都長成了很棒的大人。」另一位知情人士聲稱，照片中女方戴的眼鏡和姜濤回香港戴的眼鏡相似，被揣測是藉眼鏡傳情。

姜濤在香港人氣極高，但在今年內於4、9、10月頻頻飛來台灣，雖然是以工作為由，但可能是來台密會女友。而林思廷也曾被目擊來香港旅遊，姜濤來台時，女方帶他結識導演及製作人，助他打進台灣市場。林思廷現年28歲，擁有甜美外型，在台劇崛起期，連續接演《通靈少女》、《超感應學園》，並在《她和她的她》飾演女主角高中時期的好友「陳智苓」。