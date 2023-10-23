2024藍白是否能合作備受外界關注，文化大學廣告學系系主任鈕則勳認為，藍白現在應由主帥、總統參選人侯友宜與柯文哲直接對談，只要這麼做，藍白到底合不合，馬上就會知道了。

鈕則勳昨（22）日在臉書發文表示，目前侯辦執行長金溥聰與柯辦總幹事黃珊珊似乎已鬧僵，雙方陣營更開始為一些小事隔空交火，氣氛越來越差，此外，非綠支持者現在對藍白協商陷入歹戲拖棚的情況，似乎也已不耐煩了，藍白雙方彼此的讓步，更到了極限，已不願意再退讓了。

鈕則勳認為，由藍白主帥直接談，有幾個利於藍白合的機會點，首先，時間的壓力已越來越大，已沒有再拖的本錢。第2，侯柯直接談，可以不用「高來高去」，他們或許有機會，可針對核心問題直接進行協商，「合就拚，不合就各自努力」。

最後，幕僚協商作業彼此都在爭取最大籌碼，以及擴大戰術運用空間，幫主帥鋪平道路，雙方主帥也比較能夠了解對方的套路，與測知對方的底線，若真的願意談，也較容易達成共識。鈕則勳認為，只要侯友宜與柯文哲直接面對面談，藍白到底合不合，馬上就會知道了。