藍白合陷僵局，民眾黨總統參選人柯文哲自曝與國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜都已見過面，但他也說，大家目前各有想法，談判不會這麼快有結果。港媒今(23日)對於藍白合提出分析，「黃金會」國民黨侯友宜競選辦公室執行長金溥聰與民眾黨柯文哲競選總幹事黃珊珊的協商平台，退居二線了。

根據《中評社》今分析民調後指出，台灣整體社會對於反對民進黨「完全執政」更有共識，而這也是柯文哲在藍白合暫時觸礁後，努力拚在野整合的方向。即便在總統人選誰正、誰副的協調上暫時觸礁，政黨合作走向區域立委選舉的方向先行，特別是在台中第一選區立委選舉，民眾黨的蔡壁如21日與國民黨台中市長盧秀燕合體站台，且宣布將與盧秀燕一同掛看板。

另外，該篇評論認為，目前局勢可以看出，朱立倫對藍白合保有更大的彈性與妥協，藍白政黨合作的談判走向開始往柯文哲與朱立倫為主，幕僚層級的「黃金會」，已不是各界最關注的焦點。