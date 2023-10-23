麥當勞兒童遊戲區隨著新冠疫情流行及兒童安全疑慮，陸續改為內用區，一名男子行經一間麥當勞，發現2樓仍有兒童遊戲區，令他又驚又喜地說，「還以為都拆光了」，文章吸引1.6萬人關注，當中有網友表示，不少門市仍有兒童遊戲區，但已不開放使用，感嘆兒童遊戲區已淪為裝飾。

原PO昨（22）日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見一間2層樓高、有得來速的麥當勞，從外觀看上去2樓還有兒童遊戲區，高挑的溜滑梯吸引他的目光，由於之前已有不少麥當勞門市將兒童遊戲區改為內用區，令他驚訝地說，「還以為都拆光了。」

圖文吸引1.6萬人關注，「時代的眼淚之一，小時候常去的麥當勞，現在也換成座位區了」、「麥當勞的遊戲區是小時候的回憶」、「以前都會在遊樂區裡，認識其他小朋友」、「時代在變，小孩不愛玩那些了。」

也有眼尖網友認出原PO所拍的麥當勞位於台南市中華西路，並表示不少門市還存有兒童遊戲區，但不開放使用，「台南中華西路的麥當勞，目前沒拆但是不能玩，變裝飾」、「鹿港中正也還在，只是都沒開放了」、「斗六這的也還在，但都沒開了」、「沒拆的應該也都不開放使用了。」