數以千計民眾今天在德國柏林和英國倫敦參加守夜活動，表達拒絕反猶太主義立場和支持以色列。與此同時，法國巴黎和其他歐洲城巿也有數千位挺巴勒斯坦示威者，要求停止戰火、對遭到圍困的加薩走廊民眾進行救濟。

美聯社報導，聚集柏林布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）的人士中有些帶著以色列國旗，或是上頭有遭到巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）挾為人質部分民眾照片的海報。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）告訴群眾：「猶太人今天再度活在恐懼之中，這令人無法忍受。每一次針對猶太人、猶太機構的攻擊都是德國的恥辱。每一次攻擊都讓我滿懷羞愧和憤怒。」主辦單位估計有2萬人參加這場集會，警方則估計有1萬人。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）稍早在東部德索巿（Dessau）為一座新猶太教會堂揭幕時表示，自從以色列和哈瑪斯衝突爆發以來，反猶氣焰高漲，這令他「憤怒」。

柏林數棟猶太人居住的建築被人在門和牆上噴上猶太教和猶太文化標誌的「大衛之星」（Star of David），柏林一間猶太會堂則遭人投擲兩枚「莫洛托夫雞尾酒」（Molotov Cocktail，即俗稱的汽油彈）。

蕭茲矢言，在德國各地，「絕不重蹈覆轍」的教訓一定不可以打破。

倫敦特拉法加廣場（Trafalgar Square）的守夜活動有數千人參加，民眾舉著上頭有人質和失蹤者照片的海報，高喊「帶他們回家」。當主辦單位唸出人質的名字時，現場陷入沈寂。

英國執政保守黨（Conservative Party）和在野工黨（Labour Party）的演講者向群眾發表演說。城鎮升級與房屋社區大臣戈夫（Michael Gove）批評，哈瑪斯7日的突襲「邪惡和野蠻的程度無與倫比」。

數以千計民眾在聯合國日內瓦辦事處前集會，要求人質獲釋。他們揮舞以色列國旗，也有人揮舞瑞士和德國國旗。示威人士高舉「兒童不是談判籌碼」的標語，也有人身穿寫有「#放了他們」（#SetThemFree）的T恤。

警方表示，昨天也有約4500名挺巴勒斯坦人士在洛桑（Lausanne）遊行。

這場戰爭在全球各地製造緊張，猶太人和穆斯林社群都受到影響。倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）表示，相較於去年同期，今年10月接獲的反猶犯罪案件爆增達13倍，反穆斯林犯罪則超過兩倍。

在今天集會前，據警方估計，倫敦昨天有10萬人參加挺巴勒斯坦示威遊行，他們訴求以色列停止轟炸加薩走廊（Gaza Strip）。

在擁有歐洲最大猶太人和穆斯林社群的法國，數以千計示威人士聚集在巴黎，要求以色列停止空襲加薩。警方估計有1萬5000人參與活動。

他們有些人揮舞紅、綠、黑、白色的巴勒斯坦國旗，爬上共和國廣場（Place de la Republique）中央雕像，拉出「停止加薩屠殺，法國必須呼籲立即停火」的布條。

主辦活動的巴勒斯坦和穆斯林團體、和平協會、勞工和學生團體、左翼政黨譴責哈瑪斯攻擊平民，敦促這個武裝團體釋放人質，並且呼籲以色列停止襲擊行動。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）原本下令禁止挺巴勒斯坦示威，後來當局決定由地方政府逐案審批決定是否核准這類抗議活動。

猶太團體也計劃今天稍晚在巴黎進行集會，訴求哈瑪斯釋放人質。

警方估計，有1萬2000人聚集在比利時首都布魯塞爾的歐洲聯盟機構外，參加由工會、基督教團體和阿拉伯團結運動發起的集會。

另外，波士尼亞赫塞哥維納首都塞拉耶佛（Sarajevo） 有7000人走上街頭，有些人將加薩當前情勢與波士尼亞人於1992年至1995年戰爭期間所受若難相提並論。波士尼亞人主要是穆斯林。

塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrad），以及毗鄰的蒙特內哥羅的首都波德里查（Podgorica）也有數百人進行集會。

與此同時，今天在馬來西亞首都吉隆坡則有超過3000人參與「為巴勒斯坦人爭自由」（Freedom for Palestine）集會。

馬來西亞力挺巴勒斯坦建國志業，與以色列沒有邦交。當地穆斯林每週於主麻日（週五）祈禱後都前往美國大使館進行集會，對華府支持以色列的立場予以痛批。（譯者：何宏儒）1121023