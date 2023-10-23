知名女模Hsiang陳湘潔在今年初，曾被被媒體報導，父親是殯葬大亨台灣仁本負責人陳原，未料一名劉姓男子，在網路上張貼文章影射陳湘潔是「黑道二代」，引起多名網友在新聞下方留言批評Hsiang的身材，並附和留言陳女是「黑道二代」，陳女不滿提告4名網友涉嫌妨害名譽，經審理後，法官認為劉姓網友無端指摘他人是黑道，依誹謗罪起訴，法官依犯散布文字誹謗罪，判處拘役30日。

根據判決書，劉姓男子於112年1月25日並以暱稱「綠的味道臭臭的」之會員帳號登入雅虎新聞網站後，在標題為「新台灣之光！殯葬業仁本二代『驚人近況』曝超狂背景遭起底」之雅虎新聞網頁上，張貼：「就是黑道二代」之留言，引起不少網友在下方留言。陳湘潔氣得對PO文及留言者等4人提出妨害名譽告訴。

劉男出庭時辯稱，坦承張貼留言，但矢口否認有何加重誹謗，供稱：「我是依據我所看過的新聞報導，認為陳湘潔就是黑道二代，該則新聞標題也是要報導此事，我所為留言是合理評論，且黑道二代不是要表達陳女是黑道，只是認為她跟黑道有所關聯，我沒有想要毀損告訴人名譽。」

法官審理後認為，劉男為職業為工程師、大學肄業之智識程度，並有相當之社會生活經驗，可知雅虎新聞網站為公開網頁，若張貼留言，不特定人連接網際網路後均得加以瀏覽，且所張貼留言之言論，將毀損陳女之名譽，卻未經合理查證，就以個人無事證之臆測及推論，輕率張貼不實言論，使閱覽該新聞網頁之不特定人均得以知悉，主觀上具有散布於眾之意圖及散布文字誹謗之故意，依犯散布文字誹謗罪，判處拘役30日。