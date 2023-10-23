國民黨總統候選人侯友宜20日晚間於台中舉辦「挺侯」造勢大會，台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜皆現身力挺，侯友宜喊出「禿子、燕子、漢子，一起打倒騙子」。對此，資深媒體人謝寒冰認為，侯應盡快展現漢子氣魄，獨當一面才叫漢子，時間不多了。

侯友宜20日在台中造勢，與韓國瑜、盧秀燕同框，再現經典「漢子、燕子、禿子」合體旋風，當晚韓國瑜在台上感嘆侯友宜參選後，從漢子變成留著滿頭大汗的男孩子，因為大家忘記他有很多優點，說話不會講，講到最後優點不見了。

謝寒冰昨（22）日在政論節目《新聞大白話》則表示，韓國瑜這幾次與侯友宜同台，很賣力演出，且並非為了自己光環，而是希望拉抬侯友宜的聲勢，接下來會韓國瑜開始幫國民黨各區立委參選人輔選，彼此分進合擊，會產生更多效果。

謝寒冰也提到，過去大家認識的侯友宜不是現在這樣，應該更放鬆、更侃侃而談，侯並不是沒有這個能力。謝寒冰強調，侯友宜要展現漢子氣魄，讓外界認為事情並不是朱立倫決定，聲勢也不全是韓國瑜拉抬，侯友宜要獨當一面才叫漢子，應盡快展現自己，時間不多了。