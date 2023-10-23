成立滿50年的昇貿近幾年致力於產品轉型，看好車用電子及節能減碳趨勢，昇貿陸續開發出車用電子專用相關焊錫產品，以及無鉛低溫錫膏、再生錫料等，其中低溫錫膏已順利導入聯想NB及聯想SSD、Light Bar、電源供應器等供應商，再生錫料亦已獲微軟導入，出貨量逐漸放大中。

李弘偉表示，2026年歐洲開始收碳稅，如果品牌廠及代工廠沒有落實減碳，產品銷售歐洲必須繳納高額的碳稅，競爭力就變差，而我們的回收材料可以協助他們降低碳排，獲得很多客戶認可，目前再生錫料已開始小量出貨，低溫錫膏長期來看也是會成長，這將是我們未來成長的主軸之一。

在車用方面，目前昇貿主要客戶為台達電(2308)等，其中錫棒已開始出貨於台達電的充電樁等，一個月出貨量約20到30噸，其他則用於車用PCB板，佔營收比重約40%。

至於佔營收比重約22%到25%的錫膏部分，昇貿主要是供應伺服器及NB，疫情期間NB與伺服器佔比約7:3，由於AI伺服器出貨逐漸放量，且NB需求疲弱，目前NB與伺服器佔比為55:45，由於產品優化，錫膏佔整體獲利比重達40%到50%，可說是公司獲利的重要支柱。

昇貿今年上半年稅後盈餘為1.31億元，每股盈餘為1元，累計前9月合併營收為46.5億元，年減33.19%，昇貿表示，今年本業獲利維持逐季成長趨勢不變，預估今年第4季本業獲利可望優於第3季，法人預估，昇貿今年每股盈餘可望逾2.3元。

展望明年，昇貿表示，NB可望於今年落底，明年不會更差，搭配AI伺服器、充電樁與車用電子、低溫錫膏及再生錫料出貨放量，預估明年錫膏出貨量將較今年成長1到2成，整體出貨將成長10%到15%，明年獲利也會比今年好。

為因應公司未來發展，昇貿亦啟動組織重整，台灣昇貿將轉型為控股公司，大陸及海外廠區亦規劃在2025年底於海外掛牌。